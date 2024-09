Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et 31-aastane naine, olles teadlik oma rasedusest sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

«Süüdistuse kohaselt põhjustas 31-aastane naine pärast lapse sünnitamist vastsündinule enda tegevusega surma, kui rebis nabanööri platsenta küljest ning sulges lapse õhuruumi. Lisaks tekitas 31-aastane naine süüdistuse järgi lapsele pindmisi nahavigastusi pea piirkonnas, kehal, jalgadel ja kätel,» sõnas Lääne vanemprokurör Eliisa Sommer.

«Prokuratuur süüdistab 31-aastast naist laibarüvetamises, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer,» rääkis vanemprokurör ning lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lääne prefektuur.

Süüdistatava kaitsja Robert Sarv on varem öelnud, et naise puhul on tegu «täiesti tavalise inimesega, kes sattus isikliku tragöödia keskele». «Tegu pole kuritegelike käitumismaneeridega inimesega, puudub varasem karistatus, tal on olemas kindel elu- ja töökoht. Ta on läbi teinud väga raske ja tragöödilise olukorra,» hindas kaitsja.

Naise vahi all hoidmise kohta sõnas Sarv, et ilmselt on prokuratuuri soov naine vaimselt murda. «Me räägime inimesest, kellel on kogu elu veel ees, aga selle menetlusega tekitatud hingehaavu tuleb lappida veel pikki aastaid. Aga eks tuleb ka Eestis uued kannatused läbi teha ja siis saab hakata kohtumenetluses tõde välja selgitama,» ütles Sarv.

Uudis on täiendamisel.

Suure-Lähtrust leiti imiku surnukeha 5. veebruaril helistas häirekeskusele Läänemaal Suure-Lähtrus asuva talu perenaine, kes teatas, et nende koer tõi talu terrassile surnud imiku. Politsei korraldas pärast lapse leidmist suure maastikuotsingu ja muu info kogumise, mille kaudu jõuti lapse võimaliku emani. Lapse surnukehalt võetud DNA abil tehti kindlaks, et beebi sünnitas 30-aastane naine, kes viibis nende tulemuste selgudes juba välismaal. Politseikoostöö tulemusel pidas Maroko politsei naise 9. märtsil kinni. Eestisse jõudis ta juulikuus, mil ta võeti kaheks kuuks vahi alla.