Moskva patriarhaadile alluv Eesti õigeusu kirik esitas uue põhikirja ja pöördus kohtusse

«Riigikogu läks sellise avalduse tegemisel selgelt liiale, pidades silmas, et Vene õigeusu kirik on paljumiljoniline ja -rahvuseline vaimulike ja ilmikute kogukond, mille kanoonilisse struktuuri kuuluvad ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, sh MPEÕK ja Pühtitsa klooster,» leiavad kaebajad. Nende hinnangul oleks riigikogu pidanud enne avalduse tegemist kuulama ka kiriku ja kloostri esindajaid. Asjaolude valikulise käsitlemise tõttu on riigikogu avaldus viinud kirikut ja kloostrit esindavate vandeadvokaatide Artur Knjazevi ja Steven-Hristo Evestuse sõnul kaebuste esitajate õiguste rikkumiseni.