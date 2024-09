Nursipalu harjutusvälja lähistel elavatel inimestel on võimalik saada müratoetust

«Toetusega parandatakse harjutusvälja mõjualas elavate inimeste eluasemeid viisil, mis muudab need mürale ja vibratsioonile vastupidavamaks. Näiteks vähendavad müra helikindlamad uksed ja aknad ning helikindlamaks ehitatud fassaad,» kommenteeris Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru pressiteate vahendusel.

Nursipalu müratoetust hakkab menetlema Võrumaa Arenduskeskus, keskuse koordinaatori Kaire Trummi sõnul on toetus on piirkonnas väga oodatud ja vajalik. «Juba kevadel, kui meedias räägiti meetme ettevalmistamisest, tundsid piirkonnas elavad inimesed toetuse vastu suurt huvi ning ka praegused päringud näitavad selle olulisust kohalikele inimestele,» ütles Trumm.

Meetme kogusumma on 500 000 eurot. Kui eelisjärjekorra taotlustest jääb vahendeid üle, siis vaadatakse esmalt üle teise ja seejärel ka kolmanda järjekorra taotlused.

Eelisjärjekorras on inimesed, kes on toetuse taotlemise hetkel vanadus-, toitjakaotus- või rahvapensioni või töövõime- või toimetulekutoetuse saajad ning kelle eluruumid asuvad harjutusvälja piirist kuni 2 kilomeetri kaugusel. Sel juhul on toetuse osakaal 100 protsenti.