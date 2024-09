Kallase sõnul ei toeta Eesti 200 seda ettepanekut, sest mõjuanalüüsist on näha, et see maks lööb majanduskriisis kõige enam pihta saanud ettevõtlussektoreid, milleks on töötlev tööstus, eksport, side- ja infosektor ning majutus- ja turismisektor.