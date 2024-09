5. september 2014 oli reedene päev. Vaid kaks päeva tagasi oli Ameerika Ühendriikide president Barack Obama pidanud Tallinnas mälestusväärse kõne, milles ta ütles, et Tallinna, Riia ja Vilniuse kaitsmine on täpselt sama oluline kui Berliini, Pariisi ja Londoni kaitsmine. Kas Venemaa röövis Eston Kohvri sihilikult vahetult pärast USA presidendi visiiti või langesid need kaks sündmust samale ajale juhuslikult, jääbki ilmselt saladuseks.