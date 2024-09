Kallas: eestikeelsele õppele üle läinud lapsed vajavad koolirahu

Eesti keelest erineva emakeelega lapsevanem peaks oma eesti keeles õppivat last igati toetama ja olema lapse edusamme oodates kannatlik. Lapselt, kes alles läks lasteaeda või kooli, ei saa oodata nädala või isegi paari kuu pärast head eesti keele oskust. Oluline on teada, et kui eesti keelest erineva kodukeelega laps satub eestikeelsesse õpikeskkonda, on loomulik, kui tal tekib nn vaikiv periood. See möödub, kui laps on õpikeskkonnaga kohanenud. Taolises olukorras saab lapsevanem last toetada, näidates üles huvi eesti keele vastu.