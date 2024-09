Eesti ühe tuntuma golfikeskuse emafirma sai likvideerimishoiatuse

Äriregistri järgi on Niitvälja Golfikeskuse ainus juhatuse liige ja tegelik kasusaaja jalgpallikohtunik ja endine MTÜ Slava Ukraini nõukogu juht Kristo Tohver. Postimehele ütles ta, et ei ole tegelikult aastaid sihtasutuse tööga sisuliselt seotud olnud. Juhatuse liikmeks jäi ta 2011. aastast, kui asutus MTÜ Niitvälja Golfiklubi ja ASi Eesti Golfikeskus konsolideerimisel tekkis.

Kui võtta indikaatoriks maksustatav käive, siis kolmest omavahel seotud üksusest – Niitvälja golfikeskus ja golfiklubi ning Eesti Golfikeskus AS – käib aktiivne tegevus vaid Eesti Golfikeskuse all, kel on selle aasta kahes esimeses kvartalis maksustatavat käivet olnud ligi 750 000 eurot.