Sibulateel avavad uksed 33 aeda ja õue

Olulisel kohal on Sibulatee puhvetite päeval alati olnud kultuuriprogramm ja tegutsemisvõimalused lastele. Pea igas puhvetis on lastele mängunurk, mõnel suisa eraldi inimene, kes lastega koos tegutseb ning mitmed kohad meelitavad loomadega. Pakutakse erinevaid näituseid oma kodude ajaloost ning õnne proovile panekut loosikastides. Külalised saavad kaasa elada muusikutele, kahes puhvetis tuuakse vaatajate ette väikesed teatritükid. Laadaarmastajatele on samuti põhjust piirkonda tulla: Varnjas toimub jõhvika- ja sibulalaat.