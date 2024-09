Zelenskõi sõnul on Kurski operatsiooni eesmärgid täitmisel

«Ukraina armee ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi tegi igapäevase aruande iga rindeosa kohta. Eriti Pokrovski, Toretski ja Kurahhove suundade kohta. Eraldi tõi ülemjuhataja välja Kurski oblastis, kus on väga oluline, et meie operatsioonile seatud eesmärgid saaksid täidetud,» rääkis president.

«Praegu on see operatsioon jätkuvalt suurim vangide vahetusfondi täiendamine,» jätkas president.

Zelenskõi sõnul kavatseb Ukraina territooriumi enda valdusesse jätta, sest see on võiduplaani lahutamatu osa. Samas lisas president, et avaldab selle kava rahvusvahelistele partneritele, mille seas Ühendriikidele. Küsimusele, kas Ukraina plaanib oma pealetungi Venemaa territooriumil laiendada, vastas Zelenskõi, et ei saa seda arutada.

«Ma ei ütle, vabandust, ma ei saa sellest rääkida. See on nagu meie, selle, Kurski operatsiooni algusega. Kogu lugupidamise juures ma ei saa sellest rääkida, ma arvan, et edu on ootamatult väga lähedal,» ütles Zelenskõi.