Zelenskõi rääkis lähiaja julgeolekukohtumistest partneritega

«Valmistame ette olulisi kohtumisi oma partneritega. Midagi, mis võib ja peaks tugevdama meie positsioone. Mitte ainult Ukraina, vaid meie kõigi julgeolekuolukorda Euroopas ja maailmas, kes tahame selle sõja lõppu ja tõelist ühistööd selle nimel, et julgeolek enam kunagi kokku ei kukuks,» seletas riigipea.

«See nädal, järgmine nädal ja kogu september peab olema meie kõigi jaoks produktiivne. Eelkõige puudutab see õhutõrjet, meie võimeid rindel ja ülesehitustöös. Valmistame ette olulisi asju,» rääkis president.

Zelenskõi tõi ülesehitustööga seoses välja, et õhtuks olid päästetööd lõppenud Lvivis ja Krõvõi Rihis, kus inimesed kannatasid täna Venemaa raketirünnakute tõttu.

«Kahjustada said taas tavalised majad ja tsiviilinfrastruktuur. Ohvreid on palju. Kõik on saanud vajalikku abi. Kahjuks hukkus Lvivis seitse inimest. Avaldan kaastunnet nende peredele ja lähedastele!» ütles president.