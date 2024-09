ERK: vaja on kokku kutsuda rahvastikupoliitika nõukoda

«Taastatud iseseisvuse 34. aasta lävel leiame end liitkriisist. Majanduslangus on kestnud kaheksandat kvartalit järjest, tootlikkus ja majandusuuendused on takerdunud, massiimmigratsioon on kahandanud eesti keele kasutusala, poliitika on kodanikest võõrandunud ja parlamentarism ei toimi,» märkis erakonna juhatus.