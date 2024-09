Pevkur: jah, me vajame riigikaitsesse veel raha

Küsimus ei ole märguandes kellelegi koalitsioonis või opositsioonis, küsimus on Eesti riigikaitse võimes. Loomulikult me teeme omalt poolt kõik selleks, et tuua Eestisse rohkem liitlasi ja vaatame, et meil oleks endal need võimed olemas. Kui me aga võtame 32 liikmesriigi erinevad võimed, siis on Euroopa vägede ülemjuhataja kogu sellele pildile otsa vaadanud ja öelnud, et head eestlased, teie võimed peaksid olema sellised. Tõepoolest, on olemas, ka teatud võimed, mida me saame konsultatsioonide käigus nii öelda vahetada, aga lõppkokkuvõttes ei kao teadmine, et riigikaitses on vaja täiendavalt vahendeid, mitte kusagile.