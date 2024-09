Välisministeeriumi uus asekantsler Martin Roger: meil tuleb tegutseda loovalt

Roger rääkis, et on diplomaadina Eesti välis- ja julgeolekupoliitiliste huvide eest seisnud juba 20 aastat. «Olen töötanud Eesti alalises esinduses ÜRO juures, Eesti suursaadikuna Poolas ning NATO ja Atlandi-üleste suhete osakonna peadirektorina. Kõigis neis ametites olen aidanud edendada partner- ja liitlassuhted ning Eesti välispoliitilisi eesmärke. Usun, et poliitikaküsimuste asekantsleri ametikoht on hea võimalus senist töösuunda jätkata,» ütles Roger.