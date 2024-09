Kristen Michal: ettevõtete maksustamise otsus tuleb järgmisel nädalal, laual on rohkem kui kaks varianti

Kristen Michal ütles, et selle üle, milline saab olema ettevõtete julgeolekumaksuga maksustamise alus, veel vaieldakse. Peaminister avaldas lootust, et otsuseni jõutakse tuleval nädalal. Ta lausus, et välja on pakutud erinevaid lahendusi ja ka selliseid, mida avalikkuses arutatud ei ole.

«Ka see, et mitte kasutada maksustamise alusena kasumit, pärineb originaalis ettevõtjatelt. See on kaubanduskoja idee, kuna selle alus oleks lihtsam. Hiljem on see idee omistatud Jürgen Ligile. Ma arvan Jürgen kannatab välja ka selle debati, ei juhtu midagi.»

Michal selgitas, et kõiki mõtteid arutakse koos koalitsioonipartneritega ja on loomulik, et olulistes küsimustes väljendab igaüks oma positsioone. Ta lisas, et kokkuleppimine toimub kõigepealt omavahel ja seejärel, antakse sellest avalikkusele teada.

«Nii et need debatid jätkuvad ja järgmisel nädalal tuleb otsus. Käime kõik võimalused läbi ja seejärel see maksufestival lõpeb ka ära.»