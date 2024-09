«Kuna siseministeeriumi eelarve alla kuulub näiteks ka erakondade rahastamine, siis väheneb riigipoolne rahastus erakondadele kolme aastaga 10 protsenti,» ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE) täna hommikul ühismeedias. «Seega ka erakonnad, solidaarselt kogu riigi ja ühiskonnaga, peavad püksirihma pingutama - mis on ka õige.»

Ta möönis, et teatav murekoht siinkohal on, et kas riigipoolse rahastuse kahanedes ei kasvaks üksikute suurettevõtjate mõju teatud erakondade rahastamisel ning ei kanduks seeläbi ka riigivalitsemisesse. «Seda riski tasub alati silmas pidada,» lisas ta.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) märkis Postimehele, et tehtud on taolist kärbet sajandi algusest saadik kaks korda ning summa osakaal on tilluke võrreldes mõne erakonna otsesõltuvusega enda omanikust. «Nii et vastuoluline, aga võibolla paratamatu.»

Seda, et erakondade toetused kärpe alla lähevad, kinnitasid ministrid ka tänasel valitsuse pressikonverentsil.

«Tegemist on tegevustoetusega ja tegevustoetuste kärbe kehtib siin samamoodi,» sõnas regionaalminister Piret Hartman (SDE). Kuidas ta sotsiaaldemokraate mõjutab? «Kindlasti mõjutab. Kuidas see kümme protsenti täpselt mõjutab, ei oska ma hetkel öelda. Ühelt poolt tuleb vaadata, mis on need väiksemate kulude tegemise võimalused. Aga teisalt tuleb leida erinevaid tuluallikaid,» vastas ta ERRi ajakirjaniku küsimusele ja lisas: «Kui kõik hoiavad kokku, tuleb ka erakondadel vaadata oma kulud üle.»

Ka peaminister Kristen Michal lausus, et kärbe puudutab erakondi samamoodi nagu kõiki teisi. «Erakondade võimekus erinevateks sisulisteks tegevusteks väheneb mõnevõrra. On erakondi, tavaliselt parempoolsemad, kes suudavad rohkem annetajatelt toetust küsida. Neil läheb mõnevõrra lihtsamalt konkurentsis võrreldes tsentri ja vasakpoolsemate erakondadega.»

Erakondade riigieelarveline toetus. Sulgudes kärpega kaotatav summa Reformierakond - 1 878 262 eurot (189 085) EKRE - 862 985 (86 877) Keskerakond - 812 221 (81 767) Eesti 200 - 710 694 (71 545) SDE - 456 874 (45 994) Isamaa - 406 110 (40 883)