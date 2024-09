Tänavu kevadel viienda lennu lõpetanud Riin Lisett Rei ütles, et kavatses kursusega liituda juba siis, kui ajakirjanduskool alles alustas. «Aga kahtlesin, kas mul on ikka piisavalt aega, et see kursus päriselt läbi teha, aga lõpuks otsustasin siiski osaleda ja minu ootused täitusid,» lausus ta.