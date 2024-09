Filmivõtted segavad septembri viiel päeval Tallinnas liiklust

Samal päeval on kella 8-22 suletud Lasnamäel Laagna teel Raadiku sild ja seda ka ühistranspordile, mistõttu on mõjutatud bussiliinid nr 42, 67, 51 ja 58. Jalakäijatele ja ratturitele tagatakse läbipääs mõningase ooteajaga, kuid ümberkäiguvõimaluseks saab kasutada ka tunnelit või ülekäigurada, mis mõlemad on umbes 5-minutilise jalakäigu kaugusel. Autodele on ümbersõidu võimalus Mustakivi tee silla kaudu. Liinibusside ümbersõidu marsruutidega saab tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee.