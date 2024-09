SAATUSEAASTA 1944 Punaarmee 8. Eesti laskurkorpus astub lahingusse

Laskurkorpus Eesti NSV kaadri taimelavana

Olgu öeldud, et ka Eesti NSV ladvik esitas päevakohaseid palvekirju ja «ebapatriootlikult» polnud sugugi huvitatud sellest, et korpus lahingusse saadetaks. Näiteks EK(b)P Keskkomitee sekretär Nikolai Karotamm palus 6. juunil Leningradi rinde juhatajalt Leonid Govorovilt, et see ei kasutataks 8. Eesti laskurkorpust Narva jõe ega Peipsi järve forsseerimisel, viidates otsesõnu, et prognoositavalt suured kaotused raskendaks edaspidi Eesti NSV kaadri komplekteerimist.