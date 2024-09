Zelenskõi sõnul hoitakse Kurskis määratud positsioone

«Ukraina armee ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi tänases aruandes räägiti eriti Pokrovski suuna kohta. Saadame abivägesid ja põhieesmärk on likvideerida võimalikult palju okupantide vägesid. Lisaks keskendus aruanne operatsioonile Venemaa Kurski oblastis. Me hoiame oma määratud positsioone ja iga Kurski operatsiooni päevaga tõestame maailmale, et Venemaa võib selle sõja kaotada,» rääkis Zelenskõi.

«Meil tuleb olla sihikindlad veenmaks kõiki maailmas, kes mõjutavad globaalset olukorda, et see ei ole Moskva otsustada, milline on meie inimeste tulevik,» jätkas president.

Agressorriigi Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ütles varem päeval, et on valmis pidama läbirääkimisi Ukrainaga, vaatamata sellele, et Moskva välistas kõnelused Kiieviga pärast Ukraina üllatuslikku sissetungi Venemaale Kurski oblastisse augusti alguses.

Putin ütles Venemaa idamajanduse foorumil Vladivostokis küsimuste ja vastuste voorus, et vaatamata valmisolekule läbirääkimisi pidada peab selleks võtma aluseks hüljatud kokkuleppe, milleni Moskva ja Kiievi läbirääkijad 2022. aastal Istanbulis jõudsid.

«Kas me oleme valmis nendega läbi rääkima? Me pole mitte kunagi keeldunud seda tegemast, kuid mitte mõnede üürikeste nõudmiste alusel, vaid nende dokumentide alusel, milles Istanbulis kokku lepiti ning tegelikult algatati,» sõnas Putin.

Toonase leppe mustandi üksikasju ei ole seni avalikustatud.

Ukraina korraldas 6. augustil seninägematu piiriülese sissetungi Venemaale Kurski oblastisse, kus tuhanded sõdurid hõivasid kiirelt kümneid külasid ja hoiavad oma kontrolli all enam kui tuhandet ruutkilomeetrit maad. Veidi aega pärast sissetungi ütles Putin, et mingit juttugi ei saa sellises olukorras olla läbirääkimiste algatamise teemal.