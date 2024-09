Sõrskõi kinnitusel pole vaenlane Pokrovski suunal edasi liikunud

«Viimase kuue päeva jooksul pole vaenlane Pokrovski suunas ühtegi meetrit edasi liikunud. Teisisõnu, meie strateegia töötab,» rääkis kindral.

«Oleme võtnud neilt võime manööverdada ja ümber paigutada oma tugevdusjõude teistest suundadest... Seda nõrgenemist on kindlasti tunda ka teistes piirkondades. Oleme märganud, et nii suurtükiväemürskude hulk ja ka pealetungi intensiivsus on vähenenud,» jätkas Sõrskõi.

«Venemaa oli muide plaaninud alustada uut rünnakut Ukraina vastu Kurski oblastist enne Ukraina ootamatut piiriülest sissetungi,» jätkas kindral.

Operatsiooni Kurski oblastis hindas ülemjuhataja edukaks.

«See vähendas vaenlase pealetungiohtu. Me takistasime neil tegutsemast. Viisime lahingutegevuse vastase territooriumile, et vaenlane saaks tunda seda, mida me iga päev tunneme,» lisas Sõrskõi.

Sõjaväelane tõi välja operatsiooni põhieesmärgid: peatada Venemaa kasutamast Kurskit uue pealetungi stardiplatvormina, suunata Moskva väed teistelt aladelt kõrvale, luua julgeolekutsoon, takistada tsiviilobjektide piiriülest tulistamist, võtta vange ning tõsta Ukraina vägede ja kogu rahva moraali.

Sõrskõi andmetel viis Venemaa Kurskisse kümneid tuhandeid sõdureid, kelle seas oma parimaid õhudessantväelasi.

Ülemjuhtaja möönis, et Ukraina oli strateegilise linna Pokrovski ümbruses tohutu surve all, kuid kaitseväed on nüüd suutnud Vene edasitungi seal peatada.