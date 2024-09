Pevkur Ramsteinis: laskem Ukrainal Vene õhuväebaase rünnata

«Eesti seisukoht on olnud ja jääb väga selgeks: me peame andma Ukrainale kõik, mis vaja ja kiirelt, et nad sõja võidaks ning vaenlase oma territooriumilt välja saaks tõrjuda. Me kõik näeme meedia vahendusel Venemaa rünnakuid, mis tabavad elumaju ka kaugel rindest Ukraina lääneosas,» ütles Pevkur.

Kaitseminister märkis, et Venemaa ründab massiliselt kriitilist taristut, et talveks inimesed sooja ja elektrita jätta.

«Ukrainlased teavad, kust need löögid tulevad, aga praegu on need punktid löögiulatusest väljas. Seetõttu tuleb lubada Ukrainal vastu lüüa, et nad saaks need rünnakute kolded elimineerida ja elusid päästa,» ütles Pevkur.

Tema sõnul näitab ukrainlaste edu Kurskis, et Venemaa ei suuda oma territooriumil toimuvat kontrollida. «Venemaad provotseerib hirm ja nõrkus – kui näidata jõudu, lagunevad nad laiali,» lisas Pevkur.

Kohtumisel Ukraina kaitseminister Umeroviga andis minister Pevkur ülevaate Eesti järgnevatest plaanidest Ukraina abistamisel ja andis üle ka nimekirja Eesti kaitsetööstuse võimekustest järgmisel aastal Ukraina abi tootmiseks.