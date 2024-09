Mida teha pooltühjade vanglatega? Kolmest valikust ainult ühel on jumet

Esiteks on võimalik hoida hoone tühjana, mis tähendab maksumaksjale miljoneid eurosid lisakulu. «Hoonekomplekti tuleb ju tühja kütta, tuulutada, renoveerida jne. Ma arvan, et see pole selline kulu, kuhu maksumaksja tahaks maksutõusuraha panna – et tõstame makse selleks, et tühja hoonekompleksi lihtsalt kütta,» selgitas Pakosta.

«Teine variant on veel kulukam. Kui vangla müüa, siis see saab olema väga kahjumlik,» nentis ta. «Kahjumlik seetõttu, et hoonekompleksi saabki kasutada ainult vanglana, eravanglaid me ei luba ja seega kaasneks ostjale meeletu lammutuskulu,» lisas ta. Liiati on Eestis kuritegevus tõusujoones, mis tähendab Pakosta sõnul seda, et umbes 5–7 aasta pärast läheb meil Tartu vanglat endil vaja. Uut ehitada pole aga mõtet.