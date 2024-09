Eesti kübersaadik pälvis maineka küberjulgeolekuauhinna

Auhinna väljaandjate sõnul pälvis Sepp tunnustuse selle eest, et ta on alates 2012. aastast mänginud üha suuremat rolli rahvusvahelise kogukonna ühendamisel mõistmises, et küberjulgeolek nõuab rahvusvahelisi pingutusi ning see on seotud inimõiguste ja digivabaduse kaitsega. «Oma pikale diplomaadikarjäärile toetudes on härra Sepp tegutsenud jõuliselt selle nimel, et tunnistataks vajadust kaitsta digimaailma, sest see aitab viia ideid ja teenuseid maailmani läbipaistvamalt, tõhusamalt ja kiiremini. Ta tegeleb aktiivselt rahvusvaheliste küberõppuste, töörühmade ja standardite väljatöötamise ja rakendamisega, ning teda peetakse üheks juhtivaks küberpoliitikaeksperdiks maailmas.»