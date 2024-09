Eestit küberrünnanud GRU üksus on kaost külvanud kogu maailmas

Keskkriminaalpolitsei on riigiprokuratuuri juhtimisel viinud läbi kriminaalmenetluse, milles tuvastati, et sama üksus pani 2020. aastal toime rünnakuid Eesti riigiasutuste vastu. Kõnealune üksus on tegutsenud vähemalt 2008. aastast, kuid avalikkuse tähelepanu köitsid nad alles 2019. aastal. Näiteks oli sama üksus 2014. aastal Tšehhis laskemoonaladude plahvatuste taga, mis põhjustas kahe Tšehhi kodaniku surma ning 40 miljonit eurot majanduslikku kahju. Nad on olnud seotud 2016. aasta Montenegro riigipöördekatsega ja 2018. aastal Inglismaal toimunud brittide luure heaks töötanud topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia Skripali mürgitamisega. 2020. aastal selgus, et sama üksus on pakkunud pearaha Talibaniga seotud võitlejatele, et tappa Afganistanis Ühendriikide sõdureid. Ühtlasi on üksust 29155 avalikkuses seostatud nn Havanna sündroomi juhtumitega, kui USA diplomaate ja riigiametnikke on Kuubal, aga ka mujal tabanud salapärased sümptomid ning tervisehädad.