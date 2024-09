REPORTAAŽ Kuidas ma kaks korda surma sain – õnneks mitte sõjas

Sõnum ei tabanud mind ootamatult. Oli ette teada, et täna on õppus – olin juba kella poole kuuest üleval, seljakott oli eelmisel õhtul kokku pakitud ja pidin just hakkama hommikust sööma. Aga põhimõtteliselt pean olema valmis selleks, et ühel päeval võib selline sõnum mind ka ootamatult tabada.