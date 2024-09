LUUBI ALL Kaevandussõda Põhja-Pärnumaal. «Me oleme kaardi peal varsti lihtsalt üks suur auk!»

«See isik tuli, Heini Viilup,» näitas Pitsalu külas elav Matti Raidma (84) Postimehele visiitkaarti. «Tahtis Lauri-Topi uuringuteks allkirja saada. Pani mulle paberi ette. Üleval ääres oli üks kiri kahe reaga (et tegu on omaniku nõusolekuga – Ü. H.). Vahepeal oli tühi valge leht, mitte midagi peal ei olnud. Küsisin, et kuhu ma nüüd kirjutan, siis näitas sõrmega, et pane siia hästi alla äärde, kui vähegi saad.»