Nädala intervjuu Eestlanna kolis sõdurite aitamise nimel Londonist Ukrainasse

Torhalla-Maarja Metsniine (34) nimi ei ütle enamikule Eesti elanikest mitte midagi. Küll aga teavad Torhallat sajad Ukraina sõdurid, keda ta on aidanud hädavajaliku varustuse ja tehnikaga ning sellega, et kuulab nad lihtsalt ära.

Torhalla-Maarja pole seni tahtnud avalikkuse ees esineda, sest ta on alati eelistanud tegusid sõnadele. Järjest rohkem kaob aga sõda Ukrainas meedia ja inimeste fookusest. Selle tõttu on järjest raskem leida ka toetajaid Ukraina armeele vajaliku varustuse ostmiseks. Torhalla-Maarja meelest tuleb seetõttu sõjast rohkem rääkida. Aga rääkida tuleb ausalt. Ausalt sellest, mida pikaajaline sõda teeb sõduritega ning kuidas sõdurid ja nende abistajad üha vähem tunnevad, et muu Ukraina ühiskond neid mõistab.

See on kurnamissõda kõigile, nii sõduritele kui ka nende abistajatele, ütles Torhalla-Maarja, kui juuli lõpus Lvivis kohtusime. «Kõik saavad aru, et sõda niipea ei lõpe. Keegi ei suuda ette kujutada, kuidas see sõja lõpp võiks välja näha. Kui oleks mingi konkreetne arusaam, kuidas see sõda peaks lõppema, siis oleks kergem ka sõdida. Aga praegu tundub see kõik nii kauge.»