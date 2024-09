Mihkelson vestles eile Lõuna-Korea suursaadiku Ileung Kimiga. «Mul oli samuti hea meel kohe suursaadikule teatada, et riigikogu väliskomisjon valmistab praegu ette töövisiiti Lõuna-Koreasse, mis peaks toimuma oktoobri teisel poolel,» edastas Mihkelson.

Ta lisas: «Meil on palju teemasid, sealhulgas julgeolekut puudutavaid, mida arutada ja kuidas parimal viisil reeglitepõhist maailma koos kaitsta. Loomulikult oli jutuks ka Venemaa agressioon Ukraina vastu ning see, mida saame veelgi enam teha, et aidata Ukrainat võidule.»