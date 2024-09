Tallinna volikogu sotsiaalkomisjoni juhi vahetus tekitab küsimusi

Keskerakondlase Manuela Pihlapi hinnangul on selline komisjoni esimehe vahetus kahtlane. «Küsitavusi tekitab see, kes oli enne komisjoni esimees – vastava valdkonna vaieldamatu eskpert. Miks see muudatus tehti? Vahetati üks Reformierakonna liige teise vastu, kellel ei ole sotsiaalvadkonnas kogemust ega vastavat haridust. On olemas eeldus, et see oligi erakonnavahetuse hind,» nentis Pihlap.