Meerits tõdes, et vastuolud on valitsuses sügavamad kui lihtsalt diskussioon mingisuguste vahendite valimise üle. «Kogupilt on hoopis erinev, sest sotside strateegia on tõsta makse nii palju kui võimalik, lükata kärpimist edasi niikauaks, kui tundub, et võibolla ei peagi kärpima ning Reformierakond ja Eesti 200 räägivad kärpimisest oluliselt rohkem. Sest neil on arusaam, et maksude tõstmisel on nüüd lagi kätte jõudnud. Eesmärk on ju nagunii väga madal. Eesmärk on, et puudujääk ei oleks suurem, kui kolm protsenti SKPst. Seda me oleksime veel mõne aasta eest pidanud täielikuks läbikukkumiseks eelarvepoliitikas,» rääkis Meerits.