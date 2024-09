Algavad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatuste arutluskoosolekud

Arutluskoosolekutega alustatakse 9. septembril Pirital. Veebilehel saab tagasisidet anda kuni 20. septembrini. Kogutud tagasiside analüüsitakse linnaositi ning seejärel antakse koondvastused esilekerkinud küsimustele ning ettepanekutele. Need avaldatakse liinivõrgu muudatuste veebilehel. Muudatustega on kavas alustada sügisesel koolivaheajal alates 21. oktoobrist.

Abilinnapea Kristjan Järvan rõhutas, et tegemist on ettepanekute ja aruteludega, mitte veel lõplike otsustega. «Kui eelmisel suvel tabasid bussiliinide muudatused inimesi nagu välk selgest taevast ja kellelgi polnud võimalust sõna sekka öelda, siis nüüd arutame kõik kavandatud muudatused eelnevalt rahvaga läbi. Tallinna transpordiamet on teinud liinivõrgu kaasajastamise ettepanekud andmepõhiselt, kuid ka elanike tagasiside on meie jaoks oluline. Kui mõni plaan vajab täiendavat analüüsi või alternatiivide kaalumist, siis teeme seda. Ühtegi otsust ei suruta jõuga läbi,» ütles Järvan.