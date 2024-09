GALERII Ajalooline kraana jõudis mööda vett taas Lennusadamasse

Laupäeva õhtul avanes Tallinnas Lennusadamas omapärane vaatepilt, kui mere poolt lähenes sadamale korraga kolm kraananoolt. Just niimoodi transportis ujuvkraana Viiking Paljassaare sadamast Lennusadamasse sealse sadamakraana, mis reisi ajal vee kohal rippus. Kui Viiking oli Lennusadama kai äärde jõudnud, rippus kraana peaaegu täpselt oma kunagiste rööbaste kohal, mille vahe on üle kümne meetri. Nüüd sai vastuse ka küsimus rööbaste otstarbe kohta, mis ilmselt on aegade jooksul tekkinud nii mõnelgi muuseumikülastajal, kes oma varba vastu esmapilgul mõttetu rööpa vastu ära on löönud.

Tegemist on 1960. aastate algul valmistatud Albatross-tüüpi sadama portaalkraanaga. See ligi 170 tonni kaaluv kraana, mille relsivahe ulatub 10,5 meetrini, on nüüd osa Lennusadama väliekspositsioonist ja taaselustab ajaloolist sadama keskkonda.

«Enne kui Eesti Vabariik Lennusadama üle võttis, oli siin portaalkraana, mille tollased ebaseaduslikud sadama valdajad demonteerisid ja ära viisid. Hilisemate Lennusadama rekonstrueerimisprojektide käigus taastati ka kraana liikumiseks tarvilik rööbastik. Puudu oli vaid kraana ise, mis nüüd lõpuks oma kohale jõuab,» ütles Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

Ta lisas, et Meremuuseum on pühendunud Eesti merenduspärandi säilitamisele ja edendamisele. Sadamakraana paigaldamine aitab kaasa nimetatud missioonile, pakkudes külastajatele võimalust tutvuda selle nii olulise ajaloolise infrastruktuuriga, mida tänapäevastes sadamates kohtab üha vähem.

Lennusadama jahisadama kapteni Lauri Väinsalu sõnul peaks sadamakraana iseenesest töökorras olema. See pole siiski päris kindel, sest oma vahepealses asukohas seisis kraana kasutuseta. «Me hakkame seda juba lähiajal tasapisi testima,» ütles Väinsalu. «Kõigepealt tuleb seda natuke mõne suure masinaga nügida, et näha, kas seda saab rööbastee teise otsa liigutada. Talveks tuleks kraana lükata Suure Tõllu kõrvale, sest tema praegusesse asukohta on vaja panna jahid, mis talveks veest välja tõstetakse.»

Seda, kas ajaloolist sadamakraanat saab ka jahtide vette ja veest välja tõstmiseks kasutada, näeb Väinsalu sõnul tulevikus.