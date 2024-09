Tööandjate keskliit ei taha kliimaseadust olemasoleval kujul kooskõlastada

«Seaduse eesmärk, milleks on majanduse konkurentsivõime kasvatamine ja majanduskasvu soodustamine, jääb teoreetiliseks eelduseks, mitte praktiliselt läbimõeldud tulemuseks,» kirjutas Aas Alenderile. «Seletuskirjas esitatud analüüsid on koostatud erinevate osapoolte huvidest lähtuvalt, kriitikavabalt seletuskirja kopeeritud ning nende usaldusväärsust ei ole piisavalt kontrollitud. On väga oluline, et seadus tugineks vaid valideeritud ja põhjalikult analüüsitud andmetele.»

Seaduse praktiline rakendatavus pole Aasa sõnul samuti piisavalt läbimõeldud – protsentides esitatud eesmärkidel puudub ettevõtete jaoks rakendatavus ning jääb selgusetuks, mille baasilt riik kavatseb ettevõtteid reguleerida.

«Praegusel kujul ei paku seaduseelnõu erasektorile vajalikku õigus- ega investeerimiskindlust, olles pelgalt sisutühi raamistik, mistõttu on seaduse vajalikkus ning positiivne mõju ettevõtluskeskkonnale küsitav,» leidis Aas ja lisas, et ka taastuvenergiale ülemineku mõjuanalüüsid on puudulikud.

«Kuigi viidatakse investeeringute vajaduse kogumahule – sealhulgas suuresti erasektori panusele tuginedes –, puuduvad piisavalt põhjalikud analüüsid, mis käsitleksid elektri lõpphinna kujunemist, mis on samas kriitiline tegur tööstussektorile. Samuti pole piisavalt hinnatud taastuvenergia hinna mõju lõpptarbijatele, mis võib oluliselt vähendada haavatavate sektorite konkurentsivõimet, sealhulgas toidutööstus ja põllumajandus.»

Seaduse rakendussätted, muudetavate seaduste kooskõlastused ja ühiskondlikud kokkulepped on kas puudulikud või ebaselged, mistõttu on keeruline hinnata, kuidas kliimaeesmärkide saavutamine praktikas realiseerub ja milline on planeeritud meetmete sotsiaalmajanduslik mõju erinevatele sektoritele ja ühiskonnale tervikuna, kritiseeris Aas kiirustades tehtud tööd.