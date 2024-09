Pokrovski suunal sai lahingutes surma ja haavata 314 Vene sõdurit

«Päeva algusest on toimunud 148 lahingut, sissetungijad on sooritanud 60 õhulööki ja 2768 rünnakut Ukraina vägede positsioonidele ja asustatud piirkondadele erinevat tüüpi relvadega,» seisis raportis.

«Alates päeva algusest on Ukraina kaitsjad Pokrovski suunal tõrjunud 29 vaenlase pealetungioperatsiooni. Hetkel on käimas seitse relvakokkupõrget. Ukraina väed rakendavad meetmeid määratud positsioonide hoidmiseks. Esialgsetel andmetel sai lahingutes surma ja haavata kokku 314 Vene sõjaväelast. Ukraina kaitseväelased võtsid vangi veel ühe sissetungija. Hävitati üks venelaste droon ja kümme sõidukit. Lisaks said kahjustada kaks sissetungijate haubitsat, kaks tanki ja üks miinipilduja,» täpsustati teadaandes.