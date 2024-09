Tallinna spordikooli vallandatud direktor sai võidu töövaidluskomisjonis

«On meeldiv, kui õiglus võidab! Hiljuti tuli töövaidluskomisjoni otsus – minu vallandamine tunnistati ebaseaduslikuks,» kirjutas Butšenkov sotsiaalmeedias. Ta lisas, et uus linnavõim otsustas talle näidispoomise korraldada ega mõelnud võimelike kulude peale.

«Võib eeldada, et linnavõim kaebab otsuse edasi kohtusse. Aga siis tuleb neil lisaks välja mõistetud hüvitisele tasuda ka advokaatide kulud. Tänane võim ei hooli, et see näidispoomine võib maksumaksjale minna maksma kümneid tuhandeid eurosid,» lisas Butšenko.