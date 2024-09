FOTOD Aktsioon: iga suvepuhkuselt tulnud riigikogulane sai rulli vetsupaberit

Möödunud aastal kaotas Eestis liiklusõnnetuses elu 59 inimest. 2022. aastal suri soolevähki 457 inimest – see kurb statistika on tõstnud Eesti Põhjamaade ja Lääne-Euroopa seas etteotsa, sest haigestub üha rohkem üha nooremaid inimesi.

«Riiklikult kutsutakse soolevähi sõeluuringule 60–68-aastaseid inimesi iga kahe aasta järel. Aasta-aastalt avastatakse soolevähki aina rohkem ja seda just noorematel inimestel. Seetõttu soovitatakse teha esmaseid analüüse alates 45. eluaastast ja jätkata testimist kord aastas. Need inimesed, kelle perekonnas on olnud jämesoolevähki, võiksid uuringutega alustada veel varem, umbes 40-aastaselt,» lausus Synlab Eesti arendusjuht Kaspar Ratnik.

Ratnik nentis, et kuna inimeste jaoks on nii jämesoolevähi teema kui ka nn number kaks hädast rääkimine tabu, siis on riigikogu liikmete eeskuju tabude ümberlükkamiseks ilmselgelt vajalik, et julgustada inimesi oma tervise eest hoolt kandma.