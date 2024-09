Õpetaja Helen Arusoo meenutas, et rajakaamera viimase akuvahetuse järel hakkas see näitama vale aastaarvu, mistõttu võttis ta ühe vanema klassi loodushuvilisest õppuriga nõuks minna metsa tehnikat üle vaatama. Sama kaameraga on nad kahe aasta vältel videole jäädvustanud eri metsloomade – ilvese, karu, metssigade, metskitsede, kährikupaari, nugiste, põtrade ja jäneste – toimetamised. Rääkimata õuesõppest metsas, mida koos õpilastega ette võeti.