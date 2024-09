Lapse tapmises süüdistatava pere rääkis Suure-Lähtrus juhtunust uue versiooni

TV3 saates «Märgatud Eesti» andis eile õhtul intervjuu naise vend, kes rääkis, et külastas õde ka Marokos, kus too vahistati. Vend kirjeldas õde kui väga kõhnana ja võrdles teda inimvarega.

Perekond möönab siiani, et ei teadnud naise rasedusest ning keegi ei osanud midagi kahtlustada. Pereisa tunnistas, et ühel hetkel palus naise kaitsja jurist Robert Sarv neil otsida lisainformatsiooni teadmata raseduse kohta, mis nende sõnul võib juhtunut ka selgitada. Isa sõnul väidab tütar, et ta sünnitas saunas ning sealt väljudes rebis koer imiku ta sülest.