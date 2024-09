Ta rõhutas täna pärastlõunal avalduvas Kuku raadiole antud intervjuus, et arvamus nagu oleks reis initsieeritud Hiina poolt, on vale. See oli riigikogu liikmete enda soov ja tava on kõigi parlamendirühmade puhul, et külastatakse vähemalt kord koosseisu ajal riiki.

Suursaadikule edastati rahvasaadikute poolt soov saada võimalikult palju kõrgetasemelisi kohtumisi, et anda edasi sõnumid eelkõige Ukraina osas. Muuhulgas lisas Kivimägi, et välisministeerium on muret tundnud, et meie sealne suursaadik Hannes Hanso ei saa piisavalt kõrgetasemelisi kohtumisi. Nüüd aga saadi. Näiteks kohtuti Hiina rahvuskongressi asespiikriga.

Kivimägi sõnul on hea, et ükski mõistlik inimene pole eitanud Hiinaga dialoogi pidamise vajadust. Probleem on aga, et Eesti on lahkunud mitmest koostööformaadist, kus oli võimalik Hiinaga suhelda – näiteks 16+1 ning tee ja vöö formaat. «Mina ei ole see hindaja, kas see oli õige või mitte, aga toon näitena, et nüüd jäi järgi 14+1. Ehk peale Eesti lahkus sellest formaadist üks riik veel. Need riigid, kes jäid, on saanud viisavabaduse Hiina käest. Eesti ei ole nende riikide hulgas. Ma ei tea, kas tahame seda või ei taha, aga kui räägime turismist, siis oleks see kindlasti oluline.»