Kaitseväe ohvitser alustas teenistust Ukraina abistamiseks moodustatud staabis

Kirde Kaitseringkond Tapal, 1. jalaväebrigaadi staap. Pilt on illustratiivne.

Eile alustas Eesti kaitseväe läviohvitser kuuekuulise rotatsiooniga teenistust Saksamaal Wiesbadenis paiknevas NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) staabis, mille eesmärk on koordineeridasõjalist toetust Ukraina suunal.