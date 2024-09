Peapiiskop Urmas Viilma võtab pika sabatipuhkuse

Viilma rääkis, et sabatipuhkuse idee põhineb Piibli Vana Testamendi korraldusel, et maal, mida haritakse, tuleb lasta igal seitsmendal aastal puhata.

«Kui rääkida hinge harimisest või Issanda viinamäel töötamisest, nagu kirikutöö kohta öeldakse, siis tuleb ka siin pühakirja juhiseid järgida,» ütles Viilma, kes tõi välja, et mõnes kirikus on üsna tavapärane, et vaimulike sabatipuhkus ei ole vabatahtlik, nagu Eestis, vaid kohustuslik.