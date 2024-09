Pahatahtlik petukiri ühistranspordi kohta tekitab pealinna koolides segadust

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja teatas, et sel nädalal on pealinna haridusasutustele saadetud palve näiliselt Tallinna transpordiameti ja linnavalitsuse nimel edastada lapsevanematele info, et sügisel kavandatavaid ühistranspordi liinivõrgu muudatusi tehakse kulude kokkuhoiu ja õpilaste vähese ühistranspordikasutuse tõttu.