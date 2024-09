Tallinna linnavolinik Liina Normet lahkub artikli tõttu volikogust

«Kui poliitika on selline bulls**t, et ajakirjandus kirjutab sinu kohta seda, mida tahab ja mis oleks klikimagnet, siis teate, ma ei taha seal poliitikas olla,» sõnas Normet Tiktokis. «Ma tahan tegeleda päris probleemidega. Ma läksin poliitikasse selle pärast, et seista poliitiliselt naise ja lapse tervise eest, proovida suuremas pildis lahendada neid probleeme. Aga teate, tegelikult peamegi tegelema otseselt teiega, naised.»