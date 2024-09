Rattatee rajamine nõuab arvestamist kastanialleega

Praegu on Tehnika tänava mõlemas servas kitsad rattarajad. Kuraditosin aastat Kelmikülas elanud mees rääkis, et kitsal rattarajal liikumine on selgelt ohtlik – autod sõidavad liiga lähedalt mööda. «Kastaniallee muutub sügisel libedaks, kui lehed langevad maha. Värvitud asfaldi peal tuleb siis olla üliettevaatlik, et mitte libiseda ja kukkuda.» Ta pole mõistnud, miks seda rattateed pole raudtee äärde juba ammu tehtud.