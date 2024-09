Naise seljavalu muutus terviseportaalis impotentsuseks

Postimees kirjutas augustis, kuidas inimesed on avastanud terviseportaalis enda kohta muret tekitavaid valediagnoose, mille tõttu on neile antud soovitus end kaitsepookima minna.

Näiteks oli üks tallinlane kümne aasta taguse juhtumi tõttu arvatud riskirühma diagnoosiga, et tal on alkoholi tarbimisest tekkinud psüühika- ja käitumishäired. Veel oli mitmele täiesti tervele lapsele lisatud diagnoosiks tserebraalne lastehalvatus.

Terviseportaali haldava tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) tervisevaldkonna juht Tõnis Jaagus sõnas toona, et ise ükski diagnoos terviseportaali ei teki ning et andmete õigsuse eest vastutab meditsiinitöötaja. «Siin ei ole tegu süsteemiveaga, need juhtumid on pigem eksimused dokumenteerimisel,» märkis Jaagus.