Elamisloaga Eesti elanikud saavad edaspidi tagasipöördumistunnistuse

Eesmärk on tugevdada Euroopa kodanike konsulaarkaitse koostööd kolmandates riikides, milles liikmesriik ise ei ole esindatud. Euroopa Liidu kodanikud saavad õiguse samasugusele kaitsele nagu on kolmandas riigis esindatud liikmesriikide kodanikel. Üks kaitseviisidest on tagasipöördumistunnistuse väljastamine. See on ajutine reisidokument, mis võimaldab kodanikul naasta koju, juhul kui inimese dokumendid on kaotatud või varastatud. Eelnõuga kehtestatakse reeglid tagasipöördumistunnistuse väljastamise tingimustele ja ühtsele vormile.