INIMESTEST AEGAMÖÖDA Hille. Saaremaa globaalne Hanso

Lapsed aeglustavad elu, selge see. Annavad sellele uusi mõõtmeid, teistmoodi hingamise. Hille on rahutu rändaja. Võib-olla tema elu ja hingamine vajavadki aeglustust.

Kohtume Saaremaa ja mandri vahelisel neutraalsel alal, Muhumaal. Siit mitte kaugel, Pöide valla Reina külas on Pille lapsepõlvekodu. Sinna, oma ema ja isa juurde on ta nüüd koos lastega mõneks ajaks tulnud. Päris oma kodusid on tal kaks. Viimase 13 aasta peamine kodu Istanbulis ja üks alati ootel väike kodu Tallinnas.

Hille ütleb, et tema ja vanem vend Hannes on globaalsed Hansod. Heiki ja Heidi on Euroopa Hansod, Hendrik ja Halliki Saaremaa Hansod. Üks mis selge: Saaremaa Hansod on nad kõik. Lapsepõlvekodu on alati kaasas, ole sa nii globaalne kui tahad.