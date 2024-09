Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik möönis, et ETV tippsaate «Pealtnägija» ajakirjanik Kristjan Pihl poleks pidanud osalema Aidu tuulepargi avamise üritusel päevajuhina, sest see ei käi kokku ajakirjanduseetika põhimõtetega, kuid Pihl ütles, et talle jääb arusaamatuks, mismoodi võiks nimetatud rolli täitmine mõjutada edaspidi tema reporteritöö objektiivsust.