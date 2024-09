Karis ütles kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, et Eesti on alati toetanud kõikide piirangute kaotamist sellele, millist relvastust Ukrainale anda ja mida Ukraina nende relvadega rünnata võib.

«Samuti oleks Ukraina liitumine NATOga kõige suurem võit meile kõigile, kuna näitab agressorile, et me ei luba uusi puhver- ja mõjutsoone Euroopas,» lausus Karis.

President lisas, et Ukraina tulevik on NATO-s ja Ukraina teekond alliansi liikmeks saamisel on pöördumatu. «Washingtoni tippkohtumise tulemused kinnitavad, et liitlaste sõjaline abi Ukrainale jätkub ning NATO diplomaatiline kohalolek Kiievis kasvab märgatavalt,» sõnas riigipea.