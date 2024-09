President Karis Kiievis: meie oleme alati valmis Ukrainat toetama

«Euroopa Liiduga liitumine võib olla pikk ja keeruline protsess, kuid see on seda väärt ja meie oleme alati valmis Ukrainat toetama. Kinnitasin seda kohtumisel Kiievis Ukraina parlamendi esimehele Ruslan Stefantšukile,» ütles Karis.

President andis ühismeedias teada, et kohtumisel räägiti pikemalt Euroopa Liiduga liitumisest ja reformide läbiviimisest. «See on tõsi, et parlamendi töökoormus kasvab kõigi nende direktiivide, uute õigusaktide ja reformide tõttu kindlasti tohutult, aga Ukraina peab selle läbimiseks olema valmis ja seadma selle teekonna oma fookusesse,» lisas riigipea.